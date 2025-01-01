Топ-10 направлений из Шереметьево 2026 — куда выгоднее лететь
Куда полететь в 2026 году? Собрали топ-10 направлений из Шереметьево по цене билетов, удобству и впечатлениям. Для каждого — цена, виза, лучший месяц, что взять. Информация актуальна на лето 2026 года.Забронировать парковку →
1. Турция — Анталия / Стамбул
Цена билета: от 18 000 ₽ туда-обратно
Время в полёте: 3 часа 30 минут
Лучший месяц: май-июнь, сентябрь-октябрь
Терминал: B (международные)
Турция — самое доступное и популярное направление. Анталия для пляжного отдыха, Стамбул для городского туризма. Турецкие лиры дешевеют, цены в отелях привлекательные.
2. ОАЭ — Дубай
Цена билета: от 25 000 ₽
Время в полёте: 5 часов
Лучший месяц: ноябрь-март (летом +45°C)
Терминал: D (Аэрофлот) / C
Дубай зимой = идеальная погода. Шопинг, пляжи, Бурдж-Халифа. Дорогие отели, но можно найти варианты в спальных районах.
3. Таиланд — Пхукет / Бангкок
Цена билета: от 45 000 ₽
Время в полёте: 9-10 часов
Лучший месяц: ноябрь-апрель (сезон сухой)
Терминал: C / D
Таиланд — главное долгоиграющее направление. Пхукет — пляжи, Бангкок — городская жизнь. С отменой визы в 2025 стало доступнее.
4. Грузия — Тбилиси / Батуми
Цена билета: от 15 000 ₽
Время в полёте: 3 часа
Лучший месяц: май-июнь, сентябрь-октябрь
Терминал: B / D
Грузия — самое доступное направление с уникальной кухней и природой. Многие переезжают туда на год без визы. Самое дешёвое из «теплых» направлений.
5. Армения — Ереван
Цена билета: от 17 000 ₽
Время в полёте: 3 часа
Лучший месяц: май-июнь, сентябрь-октябрь
Терминал: B
Армения для тех, кто хочет тишины, истории и невероятной кухни. Ереван — относительно дешёвый город. Из Еревана дальше летают в Европу.
6. Сербия — Белград
Цена билета: от 35 000 ₽
Время в полёте: 3 часа 30 минут
Лучший месяц: апрель-июнь, сентябрь-октябрь
Терминал: B
Сербия — портал в Европу для россиян. Белград — европейский город с дружелюбным отношением. Можно лететь сразу или с пересадкой.
7. Куба — Гавана / Варадеро
Цена билета: от 70 000 ₽
Время в полёте: 13 часов
Лучший месяц: ноябрь-апрель
Терминал: C
Куба для экзотики. Долгий полёт, но впечатления редкие. Варадеро — пляжи всё-включено, Гавана — для атмосферы.
8. Сейшелы / Маврикий
Цена билета: от 85 000 ₽
Время в полёте: 11 часов с пересадкой
Лучший месяц: апрель-октябрь
Терминал: C
Если бюджет позволяет — рай на земле. Белый песок, бирюзовая вода, тропики. Чаще берут на медовый месяц или особые даты.
9. Шри-Ланка
Цена билета: от 55 000 ₽
Время в полёте: 8 часов 30 минут
Лучший месяц: декабрь-март
Терминал: C
Шри-Ланка — дешевле Мальдив, не менее красиво. Пляжи, чай, древние храмы. Идеально для январских каникул.
10. Внутренние — Сочи / Калининград / Минеральные Воды
Цена билета: от 8 000 ₽
Время в полёте: 2-3 часа
Лучший месяц: зависит от направления
Терминал: B / D
Если устали от международной бюрократии — Россия. Сочи летом, Калининград весной, Минводы для здоровья.
Как выбрать своё направление
- Бюджет до 30 000 ₽ на билет — Турция, Грузия, Армения
- Без визы — Турция, ОАЭ, Грузия, Армения, Таиланд
- Пляжи зимой — Таиланд, ОАЭ, Куба, Сейшелы, Шри-Ланка
- Городской отдых — Стамбул, Дубай, Тбилиси, Белград
- Короткий перелёт (до 4 часов) — Турция, Грузия, Армения, Сербия
- Семейный отдых — Турция (всё-включено), ОАЭ зимой, Сочи летом
Перед поездкой — что не забыть
- Загранпаспорт действителен ≥ 6 месяцев от даты возврата
- Страховка путешественника
- Распечатка брони отеля для пограничного контроля
- Минимум 50 USD/EUR на день поездки (для доказательства платёжеспособности)
- Парковка машины — оставьте у нас, не нужно ехать в аэропорт на такси
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Часто задаваемые вопросы
Как далеко парковка от Шереметьево?
Наша парковка в селе Чашниково — 7 км от терминалов. Бесплатный трансфер довозит до B/C/D/E за 5–7 минут.
Бесплатный ли трансфер?
Да, трансфер 24/7 включён в стоимость парковки.
Что если рейс задержали?
Даём 2 часа бесплатной парковки после планового времени прилёта.
Это безопасно надолго?
Да. Круглосуточная охрана + видеонаблюдение + договор хранения. За 10 лет — 0 случаев повреждения.
Можно с питомцем?
Да, бесплатно. В зале ожидания и в трансфере.
Какие способы оплаты?
Карты Мир/Visa/Mastercard, СБП, наличные.