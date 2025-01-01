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    Топ-10 направлений из Шереметьево 2026 — куда выгоднее лететь

    Куда полететь в 2026 году? Собрали топ-10 направлений из Шереметьево по цене билетов, удобству и впечатлениям. Для каждого — цена, виза, лучший месяц, что взять. Информация актуальна на лето 2026 года.

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    1. Турция — Анталия / Стамбул

    Виза: не нужна до 60 дней
    Цена билета: от 18 000 ₽ туда-обратно
    Время в полёте: 3 часа 30 минут
    Лучший месяц: май-июнь, сентябрь-октябрь
    Терминал: B (международные)

    Турция — самое доступное и популярное направление. Анталия для пляжного отдыха, Стамбул для городского туризма. Турецкие лиры дешевеют, цены в отелях привлекательные.

    2. ОАЭ — Дубай

    Виза: бесплатная по прилёту 30 дней
    Цена билета: от 25 000 ₽
    Время в полёте: 5 часов
    Лучший месяц: ноябрь-март (летом +45°C)
    Терминал: D (Аэрофлот) / C

    Дубай зимой = идеальная погода. Шопинг, пляжи, Бурдж-Халифа. Дорогие отели, но можно найти варианты в спальных районах.

    3. Таиланд — Пхукет / Бангкок

    Виза: не нужна до 30 дней (с 2025 года)
    Цена билета: от 45 000 ₽
    Время в полёте: 9-10 часов
    Лучший месяц: ноябрь-апрель (сезон сухой)
    Терминал: C / D

    Таиланд — главное долгоиграющее направление. Пхукет — пляжи, Бангкок — городская жизнь. С отменой визы в 2025 стало доступнее.

    4. Грузия — Тбилиси / Батуми

    Виза: не нужна до 1 года (!)
    Цена билета: от 15 000 ₽
    Время в полёте: 3 часа
    Лучший месяц: май-июнь, сентябрь-октябрь
    Терминал: B / D

    Грузия — самое доступное направление с уникальной кухней и природой. Многие переезжают туда на год без визы. Самое дешёвое из «теплых» направлений.

    5. Армения — Ереван

    Виза: не нужна до 180 дней
    Цена билета: от 17 000 ₽
    Время в полёте: 3 часа
    Лучший месяц: май-июнь, сентябрь-октябрь
    Терминал: B

    Армения для тех, кто хочет тишины, истории и невероятной кухни. Ереван — относительно дешёвый город. Из Еревана дальше летают в Европу.

    6. Сербия — Белград

    Виза: не нужна до 30 дней
    Цена билета: от 35 000 ₽
    Время в полёте: 3 часа 30 минут
    Лучший месяц: апрель-июнь, сентябрь-октябрь
    Терминал: B

    Сербия — портал в Европу для россиян. Белград — европейский город с дружелюбным отношением. Можно лететь сразу или с пересадкой.

    7. Куба — Гавана / Варадеро

    Виза: туристическая по прилёту
    Цена билета: от 70 000 ₽
    Время в полёте: 13 часов
    Лучший месяц: ноябрь-апрель
    Терминал: C

    Куба для экзотики. Долгий полёт, но впечатления редкие. Варадеро — пляжи всё-включено, Гавана — для атмосферы.

    8. Сейшелы / Маврикий

    Виза: бесплатная по прилёту
    Цена билета: от 85 000 ₽
    Время в полёте: 11 часов с пересадкой
    Лучший месяц: апрель-октябрь
    Терминал: C

    Если бюджет позволяет — рай на земле. Белый песок, бирюзовая вода, тропики. Чаще берут на медовый месяц или особые даты.

    9. Шри-Ланка

    Виза: электронная (1 800 ₽)
    Цена билета: от 55 000 ₽
    Время в полёте: 8 часов 30 минут
    Лучший месяц: декабрь-март
    Терминал: C

    Шри-Ланка — дешевле Мальдив, не менее красиво. Пляжи, чай, древние храмы. Идеально для январских каникул.

    10. Внутренние — Сочи / Калининград / Минеральные Воды

    Виза: не нужна
    Цена билета: от 8 000 ₽
    Время в полёте: 2-3 часа
    Лучший месяц: зависит от направления
    Терминал: B / D

    Если устали от международной бюрократии — Россия. Сочи летом, Калининград весной, Минводы для здоровья.

    Как выбрать своё направление

    Перед поездкой — что не забыть

    1. Загранпаспорт действителен ≥ 6 месяцев от даты возврата
    2. Страховка путешественника
    3. Распечатка брони отеля для пограничного контроля
    4. Минимум 50 USD/EUR на день поездки (для доказательства платёжеспособности)
    5. Парковка машины — оставьте у нас, не нужно ехать в аэропорт на такси

    Фотографии парковки

    Улётная парковка Шереметьево — фото территорииУлётная парковка Шереметьево — фото территорииУлётная парковка Шереметьево — фото территорииУлётная парковка Шереметьево — фото территорииУлётная парковка Шереметьево — фото территорииУлётная парковка Шереметьево — фото территории
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    Отзывы клиентов

    ★★★★★
    Алексей М.
    Оставил машину на 2 недели — вернулся, всё на месте, ни царапины. Трансфер ждал.
    ★★★★★
    Марина К.
    Семьёй с детьми. В трансфере было детское кресло, помогли с багажом.
    ★★★★★
    Игорь В.
    Самая дешёвая парковка из всех что нашёл. Договор хранения дают сразу.
    ★★★★☆
    Светлана Р.
    Долго ждала трансфер вечером (~15 минут), в остальном всё отлично.
    ★★★★★
    Дмитрий Л.
    Уже 4-й раз пользуюсь. Накопил баллы — следующая поездка со скидкой.

    Часто задаваемые вопросы

    Как далеко парковка от Шереметьево?

    Наша парковка в селе Чашниково — 7 км от терминалов. Бесплатный трансфер довозит до B/C/D/E за 5–7 минут.

    Бесплатный ли трансфер?

    Да, трансфер 24/7 включён в стоимость парковки.

    Что если рейс задержали?

    Даём 2 часа бесплатной парковки после планового времени прилёта.

    Это безопасно надолго?

    Да. Круглосуточная охрана + видеонаблюдение + договор хранения. За 10 лет — 0 случаев повреждения.

    Можно с питомцем?

    Да, бесплатно. В зале ожидания и в трансфере.

    Какие способы оплаты?

    Карты Мир/Visa/Mastercard, СБП, наличные.

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