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Топ-10 направлений из Шереметьево 2026 — куда выгоднее лететь

Куда полететь в 2026 году? Собрали топ-10 направлений из Шереметьево по цене билетов, удобству и впечатлениям. Для каждого — цена, виза, лучший месяц, что взять. Информация актуальна на лето 2026 года.

1. Турция — Анталия / Стамбул

Виза: не нужна до 60 дней

Цена билета: от 18 000 ₽ туда-обратно

Время в полёте: 3 часа 30 минут

Лучший месяц: май-июнь, сентябрь-октябрь

Терминал: B (международные)

Турция — самое доступное и популярное направление. Анталия для пляжного отдыха, Стамбул для городского туризма. Турецкие лиры дешевеют, цены в отелях привлекательные.

2. ОАЭ — Дубай

Виза: бесплатная по прилёту 30 дней

Цена билета: от 25 000 ₽

Время в полёте: 5 часов

Лучший месяц: ноябрь-март (летом +45°C)

Терминал: D (Аэрофлот) / C

Дубай зимой = идеальная погода. Шопинг, пляжи, Бурдж-Халифа. Дорогие отели, но можно найти варианты в спальных районах.

3. Таиланд — Пхукет / Бангкок

Виза: не нужна до 30 дней (с 2025 года)

Цена билета: от 45 000 ₽

Время в полёте: 9-10 часов

Лучший месяц: ноябрь-апрель (сезон сухой)

Терминал: C / D

Таиланд — главное долгоиграющее направление. Пхукет — пляжи, Бангкок — городская жизнь. С отменой визы в 2025 стало доступнее.

4. Грузия — Тбилиси / Батуми

Виза: не нужна до 1 года (!)

Цена билета: от 15 000 ₽

Время в полёте: 3 часа

Лучший месяц: май-июнь, сентябрь-октябрь

Терминал: B / D

Грузия — самое доступное направление с уникальной кухней и природой. Многие переезжают туда на год без визы. Самое дешёвое из «теплых» направлений.

5. Армения — Ереван

Виза: не нужна до 180 дней

Цена билета: от 17 000 ₽

Время в полёте: 3 часа

Лучший месяц: май-июнь, сентябрь-октябрь

Терминал: B

Армения для тех, кто хочет тишины, истории и невероятной кухни. Ереван — относительно дешёвый город. Из Еревана дальше летают в Европу.

6. Сербия — Белград

Виза: не нужна до 30 дней

Цена билета: от 35 000 ₽

Время в полёте: 3 часа 30 минут

Лучший месяц: апрель-июнь, сентябрь-октябрь

Терминал: B

Сербия — портал в Европу для россиян. Белград — европейский город с дружелюбным отношением. Можно лететь сразу или с пересадкой.

7. Куба — Гавана / Варадеро

Виза: туристическая по прилёту

Цена билета: от 70 000 ₽

Время в полёте: 13 часов

Лучший месяц: ноябрь-апрель

Терминал: C

Куба для экзотики. Долгий полёт, но впечатления редкие. Варадеро — пляжи всё-включено, Гавана — для атмосферы.

8. Сейшелы / Маврикий

Виза: бесплатная по прилёту

Цена билета: от 85 000 ₽

Время в полёте: 11 часов с пересадкой

Лучший месяц: апрель-октябрь

Терминал: C

Если бюджет позволяет — рай на земле. Белый песок, бирюзовая вода, тропики. Чаще берут на медовый месяц или особые даты.

9. Шри-Ланка

Виза: электронная (1 800 ₽)

Цена билета: от 55 000 ₽

Время в полёте: 8 часов 30 минут

Лучший месяц: декабрь-март

Терминал: C

Шри-Ланка — дешевле Мальдив, не менее красиво. Пляжи, чай, древние храмы. Идеально для январских каникул.

10. Внутренние — Сочи / Калининград / Минеральные Воды

Виза: не нужна

Цена билета: от 8 000 ₽

Время в полёте: 2-3 часа

Лучший месяц: зависит от направления

Терминал: B / D

Если устали от международной бюрократии — Россия. Сочи летом, Калининград весной, Минводы для здоровья.

Как выбрать своё направление

Бюджет до 30 000 ₽ на билет — Турция, Грузия, Армения

— Турция, Грузия, Армения Без визы — Турция, ОАЭ, Грузия, Армения, Таиланд

— Турция, ОАЭ, Грузия, Армения, Таиланд Пляжи зимой — Таиланд, ОАЭ, Куба, Сейшелы, Шри-Ланка

— Таиланд, ОАЭ, Куба, Сейшелы, Шри-Ланка Городской отдых — Стамбул, Дубай, Тбилиси, Белград

— Стамбул, Дубай, Тбилиси, Белград Короткий перелёт (до 4 часов) — Турция, Грузия, Армения, Сербия

— Турция, Грузия, Армения, Сербия Семейный отдых — Турция (всё-включено), ОАЭ зимой, Сочи летом

Перед поездкой — что не забыть

Загранпаспорт действителен ≥ 6 месяцев от даты возврата Страховка путешественника Распечатка брони отеля для пограничного контроля Минимум 50 USD/EUR на день поездки (для доказательства платёжеспособности) Парковка машины — оставьте у нас, не нужно ехать в аэропорт на такси

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Отзывы клиентов

★★★★★ Алексей М. Оставил машину на 2 недели — вернулся, всё на месте, ни царапины. Трансфер ждал. ★★★★★ Марина К. Семьёй с детьми. В трансфере было детское кресло, помогли с багажом. ★★★★★ Игорь В. Самая дешёвая парковка из всех что нашёл. Договор хранения дают сразу. ★★★★☆ Светлана Р. Долго ждала трансфер вечером (~15 минут), в остальном всё отлично. ★★★★★ Дмитрий Л. Уже 4-й раз пользуюсь. Накопил баллы — следующая поездка со скидкой.

Часто задаваемые вопросы

Как далеко парковка от Шереметьево? Наша парковка в селе Чашниково — 7 км от терминалов. Бесплатный трансфер довозит до B/C/D/E за 5–7 минут.

Бесплатный ли трансфер? Да, трансфер 24/7 включён в стоимость парковки.

Что если рейс задержали? Даём 2 часа бесплатной парковки после планового времени прилёта.

Это безопасно надолго? Да. Круглосуточная охрана + видеонаблюдение + договор хранения. За 10 лет — 0 случаев повреждения.

Можно с питомцем? Да, бесплатно. В зале ожидания и в трансфере.