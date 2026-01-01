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Как пройти контроль в Шереметьево за 30 минут — гид 2026

Шереметьево — самый загруженный аэропорт России. В пик-сезон очереди на паспортный контроль доходят до 90 минут. Расскажем, как пройти всё за 30 минут — от регистрации до выхода на посадку.

1. Онлайн-регистрация — экономит 20 минут

Открывается за 24–48 часов до вылета (в зависимости от авиакомпании). Регистрируйтесь онлайн ещё дома или на нашей парковке (у нас бесплатный Wi-Fi). Если без багажа — едете сразу к выходу на посадку, минуя стойки регистрации.

2. Что делать с багажом

Drop-off зоны для зарегистрированных — отдельные стойки, очередь меньше

— отдельные стойки, очередь меньше Чемодан должен соответствовать тарифу авиакомпании по весу

Жидкости — не более 100 мл в ручной клади

На нашей парковке упаковываем багаж бесплатно (тарифы «Средняя» и «Длительная»)

3. Прохождение паспортного контроля

В пиковые часы (5–9 утра, 18–22) — очереди до 90 минут на международных рейсах

— очереди до 90 минут на международных рейсах В обычное время — 20–40 минут

— 20–40 минут Лайфхак: приоритетный контроль для бизнес-класса и часто летающих

приоритетный контроль для бизнес-класса и часто летающих Электронные паспорта — отдельные ускоренные коридоры

4. Через какой терминал быстрее

Терминал Среднее время контроля Загруженность B 30–45 мин Средняя C 45–60 мин Высокая D 60–90 мин Максимальная E 30–40 мин Низкая (премиум)

5. Таможенный контроль — что важно

«Зелёный коридор» — если нечего декларировать (большинство пассажиров)

— если нечего декларировать (большинство пассажиров) «Красный коридор» — если везёте более 10 000 €, оружие, лекарства из списка

— если везёте более 10 000 €, оружие, лекарства из списка На внутренних рейсах таможни нет

Если сомневаетесь — лучше декларировать, штраф за недекларирование 1–10× стоимости

6. Как выбрать оптимальное время приезда

За 2 часа до международного рейса в обычное время

до международного рейса в обычное время За 2,5–3 часа в высокий сезон (июнь–сентябрь, новогодние)

в высокий сезон (июнь–сентябрь, новогодние) За 1,5 часа до внутреннего рейса

до внутреннего рейса С нашей парковки в Чашниково до терминала — 5–7 минут на трансфере

7. Лайфхаки от часто летающих

Не берите воду — конфискуют на контроле, купите в Duty Free после Электронику (ноутбук) — в отдельный лоток на контроле Снимайте ремень и часы заранее — экономия 30 секунд × количество за вами Карты доступа в бизнес-залы (Priority Pass) — приоритетный контроль Если вас 2+ человека — становитесь в разные очереди, кто первый — машет

Что если опаздываете

Подходите к сотрудникам аэропорта (в зелёных жилетах) — на ранних этапах могут провести через приоритетный коридор. Не пытайтесь толкаться: жалоба от других пассажиров → не пустят.

Фотографии парковки

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Отзывы клиентов

★★★★★ Алексей М. Оставил машину на 2 недели — вернулся, всё на месте, ни царапины. Трансфер ждал. ★★★★★ Марина К. Семьёй с детьми. В трансфере было детское кресло, помогли с багажом. ★★★★★ Игорь В. Самая дешёвая парковка из всех что нашёл. Договор хранения дают сразу. ★★★★☆ Светлана Р. Долго ждала трансфер вечером (~15 минут), в остальном всё отлично. ★★★★★ Дмитрий Л. Уже 4-й раз пользуюсь. Накопил баллы — следующая поездка со скидкой.

Часто задаваемые вопросы

Как далеко парковка от Шереметьево? Наша парковка в селе Чашниково — 7 км от терминалов. Бесплатный трансфер довозит до B/C/D/E за 5–7 минут.

Бесплатный ли трансфер? Да, трансфер 24/7 включён в стоимость парковки.

Что если рейс задержали? Даём 2 часа бесплатной парковки после планового времени прилёта.

Это безопасно надолго? Да. Круглосуточная охрана + видеонаблюдение + договор хранения. За 10 лет — 0 случаев повреждения.

Можно с питомцем? Да, бесплатно. В зале ожидания и в трансфере.