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    Как пройти контроль в Шереметьево за 30 минут — гид 2026

    Шереметьево — самый загруженный аэропорт России. В пик-сезон очереди на паспортный контроль доходят до 90 минут. Расскажем, как пройти всё за 30 минут — от регистрации до выхода на посадку.

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    1. Онлайн-регистрация — экономит 20 минут

    Открывается за 24–48 часов до вылета (в зависимости от авиакомпании). Регистрируйтесь онлайн ещё дома или на нашей парковке (у нас бесплатный Wi-Fi). Если без багажа — едете сразу к выходу на посадку, минуя стойки регистрации.

    2. Что делать с багажом

    3. Прохождение паспортного контроля

    4. Через какой терминал быстрее

    ТерминалСреднее время контроляЗагруженность
    B30–45 минСредняя
    C45–60 минВысокая
    D60–90 минМаксимальная
    E30–40 минНизкая (премиум)

    5. Таможенный контроль — что важно

    6. Как выбрать оптимальное время приезда

    7. Лайфхаки от часто летающих

    1. Не берите воду — конфискуют на контроле, купите в Duty Free после
    2. Электронику (ноутбук) — в отдельный лоток на контроле
    3. Снимайте ремень и часы заранее — экономия 30 секунд × количество за вами
    4. Карты доступа в бизнес-залы (Priority Pass) — приоритетный контроль
    5. Если вас 2+ человека — становитесь в разные очереди, кто первый — машет

    Что если опаздываете

    Подходите к сотрудникам аэропорта (в зелёных жилетах) — на ранних этапах могут провести через приоритетный коридор. Не пытайтесь толкаться: жалоба от других пассажиров → не пустят.

    Фотографии парковки

    Улётная парковка Шереметьево — фото территорииУлётная парковка Шереметьево — фото территорииУлётная парковка Шереметьево — фото территорииУлётная парковка Шереметьево — фото территорииУлётная парковка Шереметьево — фото территорииУлётная парковка Шереметьево — фото территории
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    Отзывы клиентов

    ★★★★★
    Алексей М.
    Оставил машину на 2 недели — вернулся, всё на месте, ни царапины. Трансфер ждал.
    ★★★★★
    Марина К.
    Семьёй с детьми. В трансфере было детское кресло, помогли с багажом.
    ★★★★★
    Игорь В.
    Самая дешёвая парковка из всех что нашёл. Договор хранения дают сразу.
    ★★★★☆
    Светлана Р.
    Долго ждала трансфер вечером (~15 минут), в остальном всё отлично.
    ★★★★★
    Дмитрий Л.
    Уже 4-й раз пользуюсь. Накопил баллы — следующая поездка со скидкой.

    Часто задаваемые вопросы

    Как далеко парковка от Шереметьево?

    Наша парковка в селе Чашниково — 7 км от терминалов. Бесплатный трансфер довозит до B/C/D/E за 5–7 минут.

    Бесплатный ли трансфер?

    Да, трансфер 24/7 включён в стоимость парковки.

    Что если рейс задержали?

    Даём 2 часа бесплатной парковки после планового времени прилёта.

    Это безопасно надолго?

    Да. Круглосуточная охрана + видеонаблюдение + договор хранения. За 10 лет — 0 случаев повреждения.

    Можно с питомцем?

    Да, бесплатно. В зале ожидания и в трансфере.

    Какие способы оплаты?

    Карты Мир/Visa/Mastercard, СБП, наличные.

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