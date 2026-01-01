appstore gplay
  • +7(909)914-88-81 SVO
    •

    Что взять в ручную кладь — полный список + правила 2026

    Ручная кладь — это всё, что вы берёте с собой в салон самолёта. Правила меняются почти каждый год. Разбираем по полочкам: что можно, что нельзя, какие размеры, какие исключения для жидкостей и лекарств.

    Забронировать парковку →

    Размеры и вес — стандарты 2026

    АвиакомпанияРазмеры (см)Вес (кг)
    Аэрофлот эконом55×40×2510
    Аэрофлот бизнес55×40×2515
    Россия55×40×2010
    S7 эконом55×40×2310
    Победа (только базовый)36×30×2710
    Turkish Airlines55×40×238
    Emirates эконом55×38×207

    Что можно брать в ручную кладь

    Что НЕЛЬЗЯ в ручную кладь

    Что взять обязательно

    1. Паспорт + посадочный талон (распечатанный или в мобильном приложении)
    2. Деньги (наличные + карты)
    3. Телефон + зарядка
    4. Документы на отель/гостиницу (для пограничного контроля в стране назначения)
    5. Страховка путешествий (распечатать на всякий случай)
    6. Жидкости в формате 100 мл: зубная паста, дезодорант, контактные растворы
    7. Лекарства первой необходимости + рецепты
    8. Тёплые носки / тонкий плед — в самолёте часто холодно
    9. Беруши / маска для сна
    10. Перекус — особенно для длинных рейсов или для детей

    Лайфхаки для ручной клади

    Что НЕЛЬЗЯ забывать положить в багаж (а не ручную кладь)

    Особенности для отдельных категорий

    С детьми

    С животными

    С техникой

    Фотографии парковки

    Улётная парковка Шереметьево — фото территорииУлётная парковка Шереметьево — фото территорииУлётная парковка Шереметьево — фото территорииУлётная парковка Шереметьево — фото территорииУлётная парковка Шереметьево — фото территорииУлётная парковка Шереметьево — фото территории
    Готов забронировать? Рассчитайте цену и оставьте заявку

    Отзывы клиентов

    ★★★★★
    Алексей М.
    Оставил машину на 2 недели — вернулся, всё на месте, ни царапины. Трансфер ждал.
    ★★★★★
    Марина К.
    Семьёй с детьми. В трансфере было детское кресло, помогли с багажом.
    ★★★★★
    Игорь В.
    Самая дешёвая парковка из всех что нашёл. Договор хранения дают сразу.
    ★★★★☆
    Светлана Р.
    Долго ждала трансфер вечером (~15 минут), в остальном всё отлично.
    ★★★★★
    Дмитрий Л.
    Уже 4-й раз пользуюсь. Накопил баллы — следующая поездка со скидкой.

    Часто задаваемые вопросы

    Как далеко парковка от Шереметьево?

    Наша парковка в селе Чашниково — 7 км от терминалов. Бесплатный трансфер довозит до B/C/D/E за 5–7 минут.

    Бесплатный ли трансфер?

    Да, трансфер 24/7 включён в стоимость парковки.

    Что если рейс задержали?

    Даём 2 часа бесплатной парковки после планового времени прилёта.

    Это безопасно надолго?

    Да. Круглосуточная охрана + видеонаблюдение + договор хранения. За 10 лет — 0 случаев повреждения.

    Можно с питомцем?

    Да, бесплатно. В зале ожидания и в трансфере.

    Какие способы оплаты?

    Карты Мир/Visa/Mastercard, СБП, наличные.

    Похожие страницы и темы

    Забронировать парковку →