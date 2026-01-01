Что взять в ручную кладь — полный список + правила 2026
Ручная кладь — это всё, что вы берёте с собой в салон самолёта. Правила меняются почти каждый год. Разбираем по полочкам: что можно, что нельзя, какие размеры, какие исключения для жидкостей и лекарств.Забронировать парковку →
Размеры и вес — стандарты 2026
|Авиакомпания
|Размеры (см)
|Вес (кг)
|Аэрофлот эконом
|55×40×25
|10
|Аэрофлот бизнес
|55×40×25
|15
|Россия
|55×40×20
|10
|S7 эконом
|55×40×23
|10
|Победа (только базовый)
|36×30×27
|10
|Turkish Airlines
|55×40×23
|8
|Emirates эконом
|55×38×20
|7
Что можно брать в ручную кладь
- Одежда, обувь (в чемодане)
- Книги, документы, ноутбук, телефон, планшет
- Косметика и средства гигиены (с ограничениями по жидкостям)
- Жидкости в ёмкостях ≤100 мл, всё в прозрачный пакет на 1 литр
- Лекарства (с рецептом если по показаниям)
- Детское питание для младенцев — без ограничений по объёму
- Зонт, трость (если по медицинским показаниям)
- Шуба, пальто — берётся отдельно, не считается ручной кладью
- Сумочка/рюкзачок для документов — отдельно от основной кладі
Что НЕЛЬЗЯ в ручную кладь
- Жидкости в ёмкостях больше 100 мл (даже если внутри меньше)
- Острые предметы: ножи, ножницы (>6 см), бритвы со сменными лезвиями
- Спички, зажигалки (зажигалки = 1 шт можно в кармане)
- Любое оружие, патроны, пиротехника
- Аэрозоли большого объёма
- Перцовые баллончики, газ-резон
- Палки для трекинга, селфи-палки у некоторых авиакомпаний
- Литий-ионные аккумуляторы более 100 Вт·ч (большие пауэрбанки)
Что взять обязательно
- Паспорт + посадочный талон (распечатанный или в мобильном приложении)
- Деньги (наличные + карты)
- Телефон + зарядка
- Документы на отель/гостиницу (для пограничного контроля в стране назначения)
- Страховка путешествий (распечатать на всякий случай)
- Жидкости в формате 100 мл: зубная паста, дезодорант, контактные растворы
- Лекарства первой необходимости + рецепты
- Тёплые носки / тонкий плед — в самолёте часто холодно
- Беруши / маска для сна
- Перекус — особенно для длинных рейсов или для детей
Лайфхаки для ручной клади
- Тяжёлые вещи (ботинки, плотные джинсы) — на себя, не в чемодан → не превышаете вес
- Жидкости — заранее в прозрачный пакет с zip-замком (выдают в магазинах для путешествий)
- Электроника — в верхнем отделении чемодана для быстрого доступа на контроле
- Документы — в наружном кармане (не нужно открывать чемодан в очереди)
- Пауэрбанк — обязательно с маркировкой Wh (часто проверяют)
Что НЕЛЬЗЯ забывать положить в багаж (а не ручную кладь)
- Зажигалку (более 1) — изымут на контроле
- Маникюрные ножницы — если лезвия >6 см
- Маленькие батарейки (одиночные литиевые) — лучше в багаж
- Спрей-краска для волос большого объёма
Особенности для отдельных категорий
С детьми
- Детское питание — без ограничений по объёму
- Подгузники — 2–3 «на руки», остальное в багаж
- Игрушки — мягкие и без батареек разрешены
- Коляска — сдаётся у выхода на посадку, выдаётся при выходе из самолёта
С животными
- Питомец до 5–8 кг — в салон в переноске (как ручная кладь, но отдельно от основной)
- Документы: ветпаспорт, прививки, справка для путешествий
- Заранее оплатите перевозку животного
С техникой
- Ноутбук — на просвечивание в отдельном лотке
- Камера, объективы — на просвечивание ноутбука или в багаж
- Дрон — литий-ионные батареи только в ручной клади (не в багаже!)
Фотографии парковки
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Отзывы клиентов
★★★★★
Оставил машину на 2 недели — вернулся, всё на месте, ни царапины. Трансфер ждал.
★★★★★
Семьёй с детьми. В трансфере было детское кресло, помогли с багажом.
★★★★★
Самая дешёвая парковка из всех что нашёл. Договор хранения дают сразу.
★★★★☆
Долго ждала трансфер вечером (~15 минут), в остальном всё отлично.
★★★★★
Уже 4-й раз пользуюсь. Накопил баллы — следующая поездка со скидкой.
Часто задаваемые вопросы
Как далеко парковка от Шереметьево?
Наша парковка в селе Чашниково — 7 км от терминалов. Бесплатный трансфер довозит до B/C/D/E за 5–7 минут.
Бесплатный ли трансфер?
Да, трансфер 24/7 включён в стоимость парковки.
Что если рейс задержали?
Даём 2 часа бесплатной парковки после планового времени прилёта.
Это безопасно надолго?
Да. Круглосуточная охрана + видеонаблюдение + договор хранения. За 10 лет — 0 случаев повреждения.
Можно с питомцем?
Да, бесплатно. В зале ожидания и в трансфере.
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Какие способы оплаты?
Карты Мир/Visa/Mastercard, СБП, наличные.