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Что взять в ручную кладь — полный список + правила 2026

Ручная кладь — это всё, что вы берёте с собой в салон самолёта. Правила меняются почти каждый год. Разбираем по полочкам: что можно, что нельзя, какие размеры, какие исключения для жидкостей и лекарств.

Размеры и вес — стандарты 2026

Авиакомпания Размеры (см) Вес (кг) Аэрофлот эконом 55×40×25 10 Аэрофлот бизнес 55×40×25 15 Россия 55×40×20 10 S7 эконом 55×40×23 10 Победа (только базовый) 36×30×27 10 Turkish Airlines 55×40×23 8 Emirates эконом 55×38×20 7

Что можно брать в ручную кладь

Одежда, обувь (в чемодане)

Книги, документы, ноутбук, телефон, планшет

Косметика и средства гигиены (с ограничениями по жидкостям)

Жидкости в ёмкостях ≤100 мл, всё в прозрачный пакет на 1 литр

Лекарства (с рецептом если по показаниям)

Детское питание для младенцев — без ограничений по объёму

Зонт, трость (если по медицинским показаниям)

Шуба, пальто — берётся отдельно, не считается ручной кладью

Сумочка/рюкзачок для документов — отдельно от основной кладі

Что НЕЛЬЗЯ в ручную кладь

Жидкости в ёмкостях больше 100 мл (даже если внутри меньше)

(даже если внутри меньше) Острые предметы : ножи, ножницы (>6 см), бритвы со сменными лезвиями

: ножи, ножницы (>6 см), бритвы со сменными лезвиями Спички, зажигалки (зажигалки = 1 шт можно в кармане)

(зажигалки = 1 шт можно в кармане) Любое оружие, патроны, пиротехника

Аэрозоли большого объёма

большого объёма Перцовые баллончики, газ-резон

Палки для трекинга, селфи-палки у некоторых авиакомпаний

у некоторых авиакомпаний Литий-ионные аккумуляторы более 100 Вт·ч (большие пауэрбанки)

Что взять обязательно

Паспорт + посадочный талон (распечатанный или в мобильном приложении) Деньги (наличные + карты) Телефон + зарядка Документы на отель/гостиницу (для пограничного контроля в стране назначения) Страховка путешествий (распечатать на всякий случай) Жидкости в формате 100 мл: зубная паста, дезодорант, контактные растворы Лекарства первой необходимости + рецепты Тёплые носки / тонкий плед — в самолёте часто холодно Беруши / маска для сна Перекус — особенно для длинных рейсов или для детей

Лайфхаки для ручной клади

Тяжёлые вещи (ботинки, плотные джинсы) — на себя, не в чемодан → не превышаете вес

Жидкости — заранее в прозрачный пакет с zip-замком (выдают в магазинах для путешествий)

Электроника — в верхнем отделении чемодана для быстрого доступа на контроле

Документы — в наружном кармане (не нужно открывать чемодан в очереди)

Пауэрбанк — обязательно с маркировкой Wh (часто проверяют)

Что НЕЛЬЗЯ забывать положить в багаж (а не ручную кладь)

Зажигалку (более 1) — изымут на контроле

Маникюрные ножницы — если лезвия >6 см

Маленькие батарейки (одиночные литиевые) — лучше в багаж

Спрей-краска для волос большого объёма

Особенности для отдельных категорий

С детьми

Детское питание — без ограничений по объёму

Подгузники — 2–3 «на руки», остальное в багаж

Игрушки — мягкие и без батареек разрешены

Коляска — сдаётся у выхода на посадку, выдаётся при выходе из самолёта

С животными

Питомец до 5–8 кг — в салон в переноске (как ручная кладь, но отдельно от основной)

Документы: ветпаспорт, прививки, справка для путешествий

Заранее оплатите перевозку животного

С техникой

Ноутбук — на просвечивание в отдельном лотке

Камера, объективы — на просвечивание ноутбука или в багаж

Дрон — литий-ионные батареи только в ручной клади (не в багаже!)

Фотографии парковки

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Отзывы клиентов

★★★★★ Алексей М. Оставил машину на 2 недели — вернулся, всё на месте, ни царапины. Трансфер ждал. ★★★★★ Марина К. Семьёй с детьми. В трансфере было детское кресло, помогли с багажом. ★★★★★ Игорь В. Самая дешёвая парковка из всех что нашёл. Договор хранения дают сразу. ★★★★☆ Светлана Р. Долго ждала трансфер вечером (~15 минут), в остальном всё отлично. ★★★★★ Дмитрий Л. Уже 4-й раз пользуюсь. Накопил баллы — следующая поездка со скидкой.

Часто задаваемые вопросы

Как далеко парковка от Шереметьево? Наша парковка в селе Чашниково — 7 км от терминалов. Бесплатный трансфер довозит до B/C/D/E за 5–7 минут.

Бесплатный ли трансфер? Да, трансфер 24/7 включён в стоимость парковки.

Что если рейс задержали? Даём 2 часа бесплатной парковки после планового времени прилёта.

Это безопасно надолго? Да. Круглосуточная охрана + видеонаблюдение + договор хранения. За 10 лет — 0 случаев повреждения.

Можно с питомцем? Да, бесплатно. В зале ожидания и в трансфере.