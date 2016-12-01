Мы бесплатно доставим вас в аэропорт (а еще взвесим и упакуем багаж)

Парковки в аэропортах

Компания «Улётная парковка» заявляет о высоком уровне обслуживания и надежности паркинга по самым выгодным ценам.

Парковка в аэропорту, чаще всего, дорого и долго, но наша автостоянка — это не только самые низкие цены. Полноценный клиентский сервис, безопасность доверенного нам транспортного средства, близкое расположение к аэропорту с бесплатным трансфером – все это мы предоставляем в режиме 24/7.

По вашему желанию предоставят паркинг, погрузят ваш багаж, довезут быстро и с комфортом до аэропорта, обязательно пожелают счастливого пути. Наши сотрудники ответственно выполняют свою работу, чтобы сделать ваше путешествие лучше.

За наш подход к обслуживанию при столь доступной цене в ответ мы получаем достойную репутацию и востребованность.

Преимущества и гарантии сотрудничества:

Мы заключаем с каждым клиентом договор хранения, что служит 100% гарантией сохранности автомобиля.

Места предоставляются на выбор в открытом и крытом паркинге.

Предоставляется трансфер в аэропорт и обратно.

Уютная зона ожидания с чаем, кофе и т.д.

Доставка клиентов в аэропорт осуществляется на автомобилях комфорт-класса.

Все 3 наших паркинга находятся в 5 минутах езды, на оптимальных маршрутах от самых главных и больших аэропортов Москвы: Внуково, Домодедово, Шереметьево.

Для клиентов, которые оставили у нас свое транспортное средство и по каким-то причинам задерживаются в аэропорту предусмотрена бесплатная парковка до 2 часов .

Всегда вежливое, учтивое обслуживание.

Весь комплекс услуг укладывается в стоимость нашей стоянки — никаких дополнительных взносов. К оплате принимаем как наличные, так и безналичный расчет.

Ощутимая экономия времени и денег

Вам больше не нужно заказывать дорогостоящее такси, чтобы приехать вовремя или торопиться с пересадками на общественном транспорте, желая сэкономить свои расходы на пути в аэропорт. Оптимальное решение — приезжайте к нам на своем транспортном средстве, мы возьмем заботу о нем на себя. На весь период поездки ваш автомобиль будет находиться под надежной охраной.

Для удобства лучше забронировать парковочное место онлайн, обозначив нужную дату. Дорога от нашего паркинга до аэропорта действительно без пробок и в комфортных условиях с бесплатной упаковкой двух единиц багажа. На обратном пути мы также встретим вас в любое время – стоит только позвонить. Даже поздней ночью мы будем ждать вас у парковки терминала. Однако на этом количество бонусов не оканчивается.

Наши плюсы в дополнение к услугам:

Стоимость, отличающая нас от заламывающих цену конкурентов.

Расстояние до аэропорта всего 5-10 минут езды или 7 километров.

Бесплатный трансфер туда и обратно, автомобиль комфорт-класса.

Круглосуточное видеонаблюдения по всей территории парковки с бдительной охраной.

Бронирование онлайн.

Оказание всех перечисленных услуг без выходных или перерывов.

Самые низкие цены.

Официальная стоянка в аэропорту заламывает цену до 800 рублей, конкуренты завышают до 250, а то и выше. Тогда как наше парковочное место стоит всего 150 рублей/сутки. И это в совокупности с дополнительными услугами трансфера и 2-х часов парковки бесплатно.

Особенно предложение будет выгодно для тех, кто улетает на долгий срок, ведь даже 2 недели могут подкосить ваш кошелек с такими расценками, а тем более стоимостью стоянок в аэропорту.

Сколько стоят ваши 5 минут?

Парковки в аэропорту предусмотрены на тех, для кого 5 минут дороги от нас стоят дороже чем 650 рублей экономии. Но стоит учитывать, что такая разница выходит только за одни сутки, за трое суток или неделю набежит уже ощутимая сумма. Но наша стоянка близка к аэропорту, чтобы благоразумные клиенты тоже могли приехать на машине. Стоимость некоторых парковок в аэропорту равняется с нашей, но они не предоставляют тот же уровень безопасности и комфорта.

Сэкономьте время и деньги, позвонив нам. В любое время суток по контактному номеру ответит оператор, чтобы уточнить какие-либо вопросы. Если в личной беседе нет необходимости, можно просто заполнить онлайн-заявку, забронировав место таким образом.

Единственная просьба — приезжать заранее примерно за 3 часа до вылета, чтобы без спешки заключить договор, оставить машину на месте и добраться до терминала регистрации. С уважением к постоянным и будущим клиентам, компания «Улётная парковка».